Чередов Никифор Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиМежду 1885 и 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Чередов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Чередова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Никифоровна
Мать ребёнка: Чередова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Чередова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Чередова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Надежда
Смерть
Между 1885 и 1897