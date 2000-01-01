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Чередов Никифор Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Между 1885 и 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Чередов Прохор Перфильев

Мать: Чередова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чередов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Чередова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Никифоровна

Мать ребёнка: Чередова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Евгения Никифоровна

Мать ребёнка: Чередова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Чередова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Надежда

Смерть
Между 1885 и 1897
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