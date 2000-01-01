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Чередов Перфил Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Чередов Пётр Максимов

Мать: Чередова Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чередов Михей Перфильев

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Прохор Перфильев

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Николай Перфильев

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Акулина Перфильева

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Татьяна Кузьмина

Смерть
1829
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