Чередов Перфил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Чередов Пётр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Чередов Николай Перфильев
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Акулина Перфильева
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1829