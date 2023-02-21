Чередова Татьяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Чередов Николай Перфильев
Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Акулина Перфильева
Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно