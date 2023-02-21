Чередова Татьяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Татьяна Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чередов Михей Перфильев

Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Прохор Перфильев

Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Николай Перфильев

Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Акулина Перфильева

Отец ребёнка: Чередов Перфил Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Перфил Петров

Смерть
Неизвестно
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