Юдин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Юдин Семён Васильевич

Мать ребёнка: Юдина Авдотья Григорьевна

Пензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Юдина Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дыркина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Юдина Авдотья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
ГОГОЛЕВ-БОР (Гоголь-Бор, Удёво, Удев), русское село Кирилловского сельсовета, в 5 км к юго-западу от села Кириллово, на речке Удев. На 1.1.2004 г. – 123 хозяйства, 245 жителей. Названо по местности, к... Показать все
Смерть
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области
Похороны
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области
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