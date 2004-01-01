Юдин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1929
Мать ребёнка: Юдина Авдотья Григорьевна
Пензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Юдина Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дыркина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Юдина Авдотья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
ГОГОЛЕВ-БОР (Гоголь-Бор, Удёво, Удев), русское село Кирилловского сельсовета, в 5 км к юго-западу от села Кириллово, на речке Удев. На 1.1.2004 г. – 123 хозяйства, 245 жителей. Названо по местности, к... Показать все
Смерть
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области
Похороны
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области