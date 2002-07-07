Юдина (Богачева) Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Богачева) Авдотья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богачев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Юдин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий Петрович

Пензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дыркина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Юдин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла рано
Похороны
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области
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