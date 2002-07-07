Юдина (Богачева) Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богачев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1929
Отец ребёнка: Юдин Василий Петрович
Пензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Юдин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дыркина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Юдин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла рано
Похороны
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области