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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Репине Спиридоне Игнатьевиче, крестьянине с. Кириллова Кирилловской вол. Спасского у. Тамбовской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2420Кирилово, с. каз.при безымянной речке.403351318051874Церквей православных 2. Училище. Ярмарка. Базар. Заводов: дегтярных 9, поташный 1. Маслобойня 1. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
956. Кириллово, село бывшее государственное, дворов 661, жителей 3903, волостное правление (уездный город в 39 верстах), 2 церкви православных, 2 лавки, рогожн. ф., кожев Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Кириллово«Пашковское» п.-т. отдел. Моршан. уезда4018
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кириллово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46890Кирилловосело53°46'42°41'N-38-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56623410101с Кирилловосело