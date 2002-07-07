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Юдин Семён Васильевич

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Место рождения

Пензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор

Дата рождения

12.12.1929

Дата смерти

07.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929

Отец: Юдин Василий Петрович

Мать: Юдина Авдотья Григорьевна

Пензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор
Бракосочетание
Около 1955

Жена: Юдина Мария Захаровна

п. Пугачевский Оренбургского района
Рождение ребёнка
14.08.1956

Сын: Юдин Виктор Семенович

Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна

РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
13.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна

РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
23.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна

Оренбургский район, с. Паника
Развод
18.12.1972

Жена: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьевна

Смерть
07.07.2002
Оренбург
Причина смерти: Болезнь (инсульт)
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
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