Юдин Семён Васильевич
Место рожденияПензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор
Дата рождения12.12.1929
Дата смерти07.07.2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929
Отец: Юдин Василий Петрович
Пензенская область, Салтыковский район, с. Гоголь-Бор
Бракосочетание
Около 1955
Жена: Юдина Мария Захаровна
п. Пугачевский Оренбургского района
Рождение ребёнка
14.08.1956
Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна
РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
13.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна
РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
23.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна
Оренбургский район, с. Паника
Развод
18.12.1972
Жена: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьевна
Смерть
07.07.2002
Оренбург
Причина смерти: Болезнь (инсульт)
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника