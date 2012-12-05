Дыркина (Юдина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыркина (Юдина) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Василий Петрович

Мать: Юдина Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
20.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыркин Александр

с. Гоголь-Бор Пензенская область Земетчинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыркин Виталий Александович

Отец ребёнка: Дыркин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыркин Александр

Смерть
05.12.2012
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