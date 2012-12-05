Дыркина (Юдина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.2012
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдин Василий Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыркин Александр
с. Гоголь-Бор Пензенская область Земетчинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыркин Виталий Александович
Отец ребёнка: Дыркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыркин Александр
Смерть
05.12.2012