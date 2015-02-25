Юдин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.02.2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдин Василий Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина Анфиса
Адыгея АО г. Майкоп
Рождение ребёнка
09.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина Анфиса
Адыгея АО г. Майкоп
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Анфиса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.2015
Адыгея АО г. Майкоп