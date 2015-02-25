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Юдин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Василий Петрович

Мать: Юдина Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина Анфиса

Адыгея АО г. Майкоп
Рождение ребёнка
09.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина Анфиса

Адыгея АО г. Майкоп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Анфиса

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.2015
Адыгея АО г. Майкоп
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