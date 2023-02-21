Юдин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская область (Горьковская обл., ), Вознесенский р-н, д. Марьино
Рождение ребёнка
1916
Сын: Юдин Никита Петрович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино
Рождение ребёнка
1924
Сын: Юдин Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Горьковская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно