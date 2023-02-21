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Юдин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Юдин Арсентий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская область (Горьковская обл., ), Вознесенский р-н, д. Марьино
Рождение ребёнка
1916

Сын: Юдин Никита Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юдин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Горьковская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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