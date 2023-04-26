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Иван Елисеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Елисей Алексеев

Мать: Мавра

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.06.1848

Жена: Настасья Ермолаева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья (Афанасия) Иванова

Мать ребёнка: Настасья Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кондратий Иванов

Мать ребёнка: Настасья Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Настасья Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сафрон Иванов

Мать ребёнка: Настасья Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1861

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Настасья Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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