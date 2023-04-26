Иван Елисеев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Елисей Алексеев
Мать: Мавра
Бракосочетание
03.06.1848
Жена: Настасья Ермолаева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья (Афанасия) Иванова
Мать ребёнка: Настасья Ермолаева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кондратий Иванов
Мать ребёнка: Настасья Ермолаева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Настасья Ермолаева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сафрон Иванов
Мать ребёнка: Настасья Ермолаева
Рождение ребёнка
28.01.1861
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Настасья Ермолаева
Смерть
Неизвестно