Елисей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Алексей Никитин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аксинья Елисеева
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Елисеев
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1830
Сын: Яков Елисеев
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
?.11.1834
Дочь: Елена Елисеева
Мать ребёнка: Мавра
Смерть
Неизвестно