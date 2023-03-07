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Елисей Алексеев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Алексей Никитин

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

Мать ребёнка: Мавра

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аксинья Елисеева

Мать ребёнка: Мавра

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Елисеев

Мать ребёнка: Мавра

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Яков Елисеев

Мать ребёнка: Мавра

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.11.1834

Дочь: Елена Елисеева

Мать ребёнка: Мавра

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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