Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Алексеев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аксинья Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Алексеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Яков Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Алексеев
Рождение ребёнка
?.11.1834
Дочь: Елена Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Алексеев
Смерть
Неизвестно