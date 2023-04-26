Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аксинья Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Яков Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.11.1834

Дочь: Елена Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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