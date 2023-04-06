Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Елисей Алексеев

Мать: Мавра

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Юртаев Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Стефанида Максимовна

Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Афинья (?)

Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич

дер. Губашева
Рождение ребёнка
28.02.1860

Сын: Ефрем Афанасьевич

Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Лемаева Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Болонова Устинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич

дер. Губашева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Афанасий Прокофьевич

Смерть
После 1868
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