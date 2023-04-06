Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Елисей Алексеев
Мать: Мавра
Рождение ребёнка
1854
Сын: Юртаев Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Стефанида Максимовна
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Афинья (?)
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
дер. Губашева
Рождение ребёнка
28.02.1860
Сын: Ефрем Афанасьевич
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Лемаева Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Болонова Устинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
дер. Губашева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1868