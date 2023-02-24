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Афинья (?)

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Место рождения

дер. Губашева

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Юртаев Афанасий Прокофьевич

Мать: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

дер. Губашева
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