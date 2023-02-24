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Афинья (?)
Афинья (?)
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Место рождения
дер. Губашева
Дата рождения
1856
Пол
Женский
Отец
Юртаев Афанасий Прокофьевич
1827 г.р.
Мать
Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Юртаев Афанасий Прокофьевич
Мать:
Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
дер. Губашева
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