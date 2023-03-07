Юртаев Афанасий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаев Афанасий Прокофьевич

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Юртаев Прокофий Антонов

Мать: Елена (Алена) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Юртаев Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Стефанида Максимовна

Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Афинья (?)

Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

дер. Губашева
Рождение ребёнка
28.02.1860

Сын: Ефрем Афанасьевич

Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Лемаева Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Болонова Устинья Афанасьевна

Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

дер. Губашева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева

Смерть
После 1868
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