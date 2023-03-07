Юртаев Афанасий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Юртаев Прокофий Антонов
Мать: Елена (Алена) Максимова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Юртаев Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Стефанида Максимовна
Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Афинья (?)
Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
дер. Губашева
Рождение ребёнка
28.02.1860
Сын: Ефрем Афанасьевич
Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Лемаева Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Болонова Устинья Афанасьевна
Мать ребёнка: Юртаева Авдотья (Евдокия) Елисеева
дер. Губашева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1868