Кошкина Наталья Иванова 17.08.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина Наталья Иванова

Кошкина Наталья Иванова

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.08.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1853

Отец: Иван Елисеев

Мать: Анастасия Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
26
Бракосочетание
05.07.1874

Муж: Кошкин Евстигней Ефимович

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1876

Сын: Кошкин Агап Евстигнеев

Отец ребёнка: Кошкин Евстигней Ефимович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.