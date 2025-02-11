Кошкина Наталья Иванова
Место рождения
Дата рождения17.08.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1853
Отец: Иван Елисеев
Мать: Анастасия Ермолаева
Место жительства
1858
26
Бракосочетание
05.07.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1876
Отец ребёнка: Кошкин Евстигней Ефимович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно