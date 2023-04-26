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Настасья Ермолаева

Место рождения

дер.Чирклей

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1848

Муж: Иван Елисеев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья (Афанасия) Иванова

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кондратий Иванов

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сафрон Иванов

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1861

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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