Настасья Ермолаева
Место рождениядер.Чирклей
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1848
Муж: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья (Афанасия) Иванова
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кондратий Иванов
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сафрон Иванов
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
28.01.1861
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Смерть
Неизвестно