Давид Иванов 19.06.1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Давид Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.06.1862, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 15.08.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анастасия Ермолаева1825 г.р.
Отец
Иван Елисеев1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1862

Отец: Иван Елисеев

Мать: Анастасия Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.08.1867
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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