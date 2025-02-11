Давид Иванов
мужской, родился 19.06.1862, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 15.08.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнастасия Ермолаева1825 г.р.
ОтецИван Елисеев1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1862
Отец: Иван Елисеев
Мать: Анастасия Ермолаева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.08.1867
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область