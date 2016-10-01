Волокитин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения22.07.1954
Дата смерти01.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1954
Рождение ребёнка
24.05.1978
Дочь: Соколова (Тамулис) Инга Александровна
Мать ребёнка: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.05.1980
Сын: Волокитин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна
Бракосочетание
04.07.1980
Смерть
01.10.2016