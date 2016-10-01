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Волокитин Сергей Александрович

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Место рождения

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

22.07.1954

Дата смерти

01.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1954

Отец: Волокитин Александр Васильевич

Мать: Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1978

Дочь: Соколова (Тамулис) Инга Александровна

Мать ребёнка: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.05.1980

Сын: Волокитин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна

Бракосочетание
04.07.1980

Жена: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна

Смерть
01.10.2016
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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