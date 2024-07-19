Волокитин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Волокитин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1954
Сын: Волокитин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Волокитин Александр Александрович
Мать ребёнка: Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно