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Волокитин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Волокитин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Волокитин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Волокитин Александр Александрович

Мать ребёнка: Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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