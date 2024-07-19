Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Матвеев Алексей
Мать: Матвеева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1954
Сын: Волокитин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Волокитин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Волокитин Александр Александрович
Отец ребёнка: Волокитин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно