Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина (Матвеева) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Матвеев Алексей

Мать: Матвеева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Волокитин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Волокитин Александр Васильевич

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Волокитин Александр Александрович

Отец ребёнка: Волокитин Александр Васильевич

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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