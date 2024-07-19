Волокитин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияПермская обл, Чердынский район, пос Пильва.
Дата рождения18.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
05.07.2013
Переехал в г. Москва из г. Сорочинск (Оренбургская обл)
Рождение ребёнка
31.12.2022
Дочь: Волокитина Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина (Коваль) Наталья Александровна