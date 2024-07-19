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Волокитин Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Пермская обл, Чердынский район, пос Пильва.

Дата рождения

18.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1980

Отец: Волокитин Сергей Александрович

Мать: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина (Коваль) Наталья Александровна

Место жительства
05.07.2013
Переехал в г. Москва из г. Сорочинск (Оренбургская обл)
Рождение ребёнка
31.12.2022

Дочь: Волокитина Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина (Коваль) Наталья Александровна

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