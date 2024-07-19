Волокитина (Тамулис) Регина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина (Тамулис) Регина Александровна

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Место рождения

Пермская обл, Чердынский район, дер. Шомшино.

Дата рождения

02.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1957

Отец: Тамулис Алексас

Мать: Соломатова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1978

Дочь: Соколова (Тамулис) Инга Александровна

Отец ребёнка: Волокитин Сергей Александрович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.05.1980

Сын: Волокитин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Волокитин Сергей Александрович

Бракосочетание
04.07.1980

Муж: Волокитин Сергей Александрович

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