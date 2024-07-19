Волокитина (Тамулис) Регина Александровна
Место рожденияПермская обл, Чердынский район, дер. Шомшино.
Дата рождения02.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1957
Отец: Тамулис Алексас
Рождение ребёнка
24.05.1978
Дочь: Соколова (Тамулис) Инга Александровна
Отец ребёнка: Волокитин Сергей Александрович
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.05.1980
Сын: Волокитин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Волокитин Сергей Александрович
Бракосочетание
04.07.1980