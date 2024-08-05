Тамулис Алексас
Место рожденияЛитва, Шауляйский район, дер. Лигудай
Дата рождения08.12.1914
Дата смерти27.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1914
Отец: не указан
Мать: Тамулите Она
Гражданство
08.12.1914
Рождение ребёнка
1954
Сын: Тамулис Валерий Александрович
Мать ребёнка: Соломатова Александра Ивановна
В разводе. Детей нет.
Рождение ребёнка
02.01.1957
Дочь: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна
Мать ребёнка: Соломатова Александра Ивановна
Бракосочетание
31.01.1957
Смерть
27.01.1980