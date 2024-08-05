Тамулис Алексас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамулис Алексас

Тамулис Алексас

avatar

Место рождения

Литва, Шауляйский район, дер. Лигудай

Дата рождения

08.12.1914

Дата смерти

27.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1914

Отец: не указан

Мать: Тамулите Она

Гражданство
08.12.1914
Рождение ребёнка
1954

Сын: Тамулис Валерий Александрович

Мать ребёнка: Соломатова Александра Ивановна

В разводе. Детей нет.
Рождение ребёнка
02.01.1957

Дочь: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна

Мать ребёнка: Соломатова Александра Ивановна

Бракосочетание
31.01.1957

Жена: Соломатова Александра Ивановна

Смерть
27.01.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.