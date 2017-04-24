Соломатова Александра Ивановна
Место рожденияПермская область, Чердынский район, село Сакиново
Дата рождения24.04.1930
Дата смерти24.04.2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930
Отец: Соломатов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Тамулис Валерий Александрович
Отец ребёнка: Тамулис Алексас
В разводе. Детей нет.
Рождение ребёнка
02.01.1957
Дочь: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна
Отец ребёнка: Тамулис Алексас
Бракосочетание
31.01.1957
Муж: Тамулис Алексас
Смерть
24.04.2017
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область