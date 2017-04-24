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Соломатова Александра Ивановна

Место рождения

Пермская область, Чердынский район, село Сакиново

Дата рождения

24.04.1930

Дата смерти

24.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930

Отец: Соломатов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Тамулис Валерий Александрович

Отец ребёнка: Тамулис Алексас

В разводе. Детей нет.
Рождение ребёнка
02.01.1957

Дочь: Волокитина (Тамулис) Регина Александровна

Отец ребёнка: Тамулис Алексас

Бракосочетание
31.01.1957

Муж: Тамулис Алексас

Смерть
24.04.2017
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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