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Дудин Елисей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Дудин Павел

Мать: (Дудина) Лукерья Калинина

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дудин Павел Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Дудин Марка Елесеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Дудин Авакум

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Дудин Герасим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дудин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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