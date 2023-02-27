Дудин Елисей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Дудин Павел
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дудин Авакум
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дудин Герасим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дудин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно