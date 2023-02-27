Дудин Авакум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Авакум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Дудин Елисей Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Дарья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Дудин Фёдор

Мать ребёнка: (Дудина) Дарья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудин Епифан

Мать ребёнка: (Дудина) Дарья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дудин Афанасий

Мать ребёнка: (Дудина) Дарья

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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