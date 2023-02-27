Дудин Авакум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Дудин Елисей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Дарья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дудин Фёдор
Мать ребёнка: (Дудина) Дарья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дудин Епифан
Мать ребёнка: (Дудина) Дарья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дудин Афанасий
Мать ребёнка: (Дудина) Дарья
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно