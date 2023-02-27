(Дудина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Авакум

Рождение ребёнка
1820

Сын: Дудин Фёдор

Отец ребёнка: Дудин Авакум

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудин Епифан

Отец ребёнка: Дудин Авакум

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дудин Афанасий

Отец ребёнка: Дудин Авакум

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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