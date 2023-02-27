(Дудина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Авакум
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дудин Фёдор
Отец ребёнка: Дудин Авакум
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дудин Епифан
Отец ребёнка: Дудин Авакум
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дудин Афанасий
Отец ребёнка: Дудин Авакум
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно