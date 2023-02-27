Дудин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дудин Елисей Павлович

Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дудин Иван

Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дудин Михаил Павлович

Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Дудин Федот Павлович

Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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