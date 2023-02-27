Дудин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дудин Иван
Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дудин Федот Павлович
Мать ребёнка: (Дудина) Лукерья Калинина
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно