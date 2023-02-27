(Дудина) Лукерья Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Дудин Павел
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дудин Иван
Отец ребёнка: Дудин Павел
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Дудин Павел
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дудин Федот Павлович
Отец ребёнка: Дудин Павел
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно