Дудин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Дудин Павел

Мать: (Дудина) Лукерья Калинина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Дудина) Федосья Михайловна

Мать ребёнка: (Дудина) Софья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дудин Филипп

Мать ребёнка: (Дудина) Софья

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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