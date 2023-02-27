Дудин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Дудин Павел
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Дудина) Федосья Михайловна
Мать ребёнка: (Дудина) Софья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дудин Филипп
Мать ребёнка: (Дудина) Софья
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно