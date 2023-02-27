Дудин Павел Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Дудин Елисей Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дудин Василий
Мать ребёнка: (Дудина) Ульяна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: (Дудина) Ульяна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дудин Яков
Мать ребёнка: (Дудина) Ульяна
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно