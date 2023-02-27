Дудин Павел Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Павел Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Дудин Елисей Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Дудин Василий

Мать ребёнка: (Дудина) Ульяна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Дудин Алексей Павлович

Мать ребёнка: (Дудина) Ульяна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Яков

Мать ребёнка: (Дудина) Ульяна

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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