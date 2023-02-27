(Дудина) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дудин Василий
Отец ребёнка: Дудин Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Дудин Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дудин Яков
Отец ребёнка: Дудин Павел Елисеевич
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно