(Дудина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Дудин Василий

Отец ребёнка: Дудин Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Дудин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дудин Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Яков

Отец ребёнка: Дудин Павел Елисеевич

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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