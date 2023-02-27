Дудин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Дудин Елисей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Наталья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дудин Емельян
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дудин Иван
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Дудина) Агафья
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно