Дудин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Дудин Елисей Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Наталья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудин Емельян

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Иван

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Дудина) Агафья

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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