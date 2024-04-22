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Питиков Степан (Стефан) Ефимович

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.11.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1850 ст.

Отец: Питиков Ефим Яковлевич

Мать: Питикова Синклития Федоровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 4. Л. 81об-82
Рождение ребёнка
1875

Сын: Питиков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Питикова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.

Сын: Питиков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Питикова Евдокия Никитична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 15. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
19.06.1887 ст.

Сын: Питиков Иван Степанович

Мать ребёнка: Питикова Евдокия Никитична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питикова Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно
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