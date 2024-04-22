Питиков Степан (Стефан) Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.11.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1850 ст.
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 4. Л. 81об-82
Рождение ребёнка
1875
Сын: Питиков Алексей Степанович
Мать ребёнка: Питикова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.
Сын: Питиков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Питикова Евдокия Никитична
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 15. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
19.06.1887 ст.
Мать ребёнка: Питикова Евдокия Никитична
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно