Питикова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питикова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

(Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Питиков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Питиков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.

Сын: Питиков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Питиков Степан Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 15. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
19.06.1887 ст.

Сын: Питиков Иван Степанович

Отец ребёнка: Питиков Степан Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Степан Ефимович

Смерть
Неизвестно
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