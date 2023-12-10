Питикова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1860
(Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Питиков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Питиков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.
Сын: Питиков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Питиков Степан Ефимович
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 15. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
19.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Питиков Степан Ефимович
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно