Питиков Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения17.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
17.01.1882 ст.
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 15. Л. 3об.-4
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Жена: Питикова Васса Сергеевна
ГААО. Ф. 169. Оп.1 Д. 61. Л. 17об-18
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Дочь: Питикова Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 68. Л. 18об.-19
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Питиков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 74. Л. 6об.-7
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.
Дочь: Питикова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 86. Л. 23об-24
Рождение ребёнка
11.01.1911 ст.
Сын: Питиков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна
(Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15) Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волос... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна
Военная служба
Около 30.12.1914
Мобилизован на ПМВ как ратник. (Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15) Раздаточные ведомости для получения продов... Показать все
Арест
15.12.1929
Обвинен в антисоветской агитации https://ru.openlist.wiki/Питиков_Григорий_Степанович_(1882)
Смерть
Неизвестно