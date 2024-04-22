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Питиков Григорий Степанович

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1882 ст.

Отец: Питиков Степан Ефимович

Мать: Питикова Евдокия Никитична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 15. Л. 3об.-4
Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Жена: Питикова Васса Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп.1 Д. 61. Л. 17об-18
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.

Дочь: Питикова Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 68. Л. 18об.-19
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Питиков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 74. Л. 6об.-7
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.

Дочь: Питикова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 86. Л. 23об-24
Рождение ребёнка
11.01.1911 ст.

Сын: Питиков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
(Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15) Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волос... Показать все
Рождение ребёнка
1913

Сын: Питиков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Питикова Васса Сергеевна

Военная служба
Около 30.12.1914
Мобилизован на ПМВ как ратник. (Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15) Раздаточные ведомости для получения продов... Показать все
Арест
15.12.1929
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Обвинен в антисоветской агитации https://ru.openlist.wiki/Питиков_Григорий_Степанович_(1882)
Смерть
Неизвестно
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