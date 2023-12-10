Питикова (Чернышева) Васса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питикова (Чернышева) Васса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Муж: Питиков Григорий Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп.1 Д. 61. Л. 17об-18
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.

Дочь: Питикова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 68. Л. 18об.-19
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Питиков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 74. Л. 6об.-7
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.

Дочь: Питикова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 86. Л. 23об-24
Рождение ребёнка
11.01.1911 ст.

Сын: Питиков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
(Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15) Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волос... Показать все
Рождение ребёнка
1913

Сын: Питиков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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