Питикова (Чернышева) Васса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
ГААО. Ф. 169. Оп.1 Д. 61. Л. 17об-18
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Дочь: Питикова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 68. Л. 18об.-19
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Питиков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 74. Л. 6об.-7
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.
Дочь: Питикова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 86. Л. 23об-24
Рождение ребёнка
11.01.1911 ст.
Сын: Питиков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович
(Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1. Д. 7-15) Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волос... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Питиков Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно