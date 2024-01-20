Питиков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения19.06.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1887 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Питикова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Питикова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Военная служба
18.07.1914 ст.
ст. унтер-офицер, 151-й пехотный Пятигорский полк https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чино... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Питикова Манефа Ивановна
Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.
Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 595. Л. 49об-50
Смерть
Неизвестно