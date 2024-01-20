Питиков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питиков Иван Степанович

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.06.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1887 ст.

Отец: Питиков Степан (Стефан) Ефимович

Мать: Питикова Евдокия Никитична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питикова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Питикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Питикова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Военная служба
18.07.1914 ст.
ст. унтер-офицер, 151-й пехотный Пятигорский полк https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20944015 Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чино... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Питикова Манефа Ивановна

Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.

Сын: Питиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Питикова Александра Кузьминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 595. Л. 49об-50
Смерть
Неизвестно

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