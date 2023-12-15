Питикова Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Питикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Питикова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Питикова Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.
Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 595. Л. 49об-50
Смерть
Неизвестно