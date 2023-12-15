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Питикова Александра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Питикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Питикова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Питикова Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.

Сын: Питиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Питиков Иван Степанович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 595. Л. 49об-50
Смерть
Неизвестно

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