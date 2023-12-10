Питикова Синклития Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питикова Синклития Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Питикова Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кошкарова Василиса Ефимовна

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
18.12.1845 ст.

Дочь: Питикова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 3. Л. 72об-73
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Питикова Аграфена Ефимовна

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
01.11.1850 ст.

Сын: Питиков Степан Ефимович

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 4. Л. 81об-82
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Питикова Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Питикова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питиков Яков Ефимович

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Ефим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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