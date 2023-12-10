Питикова Синклития Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Питикова Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кошкарова Василиса Ефимовна
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
18.12.1845 ст.
Дочь: Питикова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 3. Л. 72об-73
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Питикова Аграфена Ефимовна
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
01.11.1850 ст.
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 4. Л. 81об-82
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Питикова Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Питикова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно