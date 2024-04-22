Питиков Яков Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1885
Сын: Питиков Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 13об.-14
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 30. Л. 9об.-10
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.
Дочь: Лосева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
Ф. 169. Оп. 1. Д. 36. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
03.04.1899 ст.
Дочь: Штонда Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
ГААО. Ф-169. Оп. 3. Д. 57. Л. 17об.-18
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.
Дочь: Питикова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 64. Л. 33об.-34
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Питикова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Рождение ребёнка
22.02.1906
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Питикова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Питикова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно