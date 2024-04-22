Питиков Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПитиков Яков Ефимович

Питиков Яков Ефимович

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Питиков Ефим Яковлевич

Мать: Питикова Синклития Федоровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.03.1885

Сын: Питиков Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 13об.-14
Рождение ребёнка
1888

Сын: Питиков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Сын: Питиков Архип Яковлевич

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 30. Л. 9об.-10
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.

Дочь: Лосева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Ф. 169. Оп. 1. Д. 36. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
03.04.1899 ст.

Дочь: Штонда Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф-169. Оп. 3. Д. 57. Л. 17об.-18
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.

Дочь: Питикова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 64. Л. 33об.-34
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Питикова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Питиков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Питикова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питикова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close