Шипилов Алексей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.03.1843 ст.
Отец: Шипилов Осип Меркулович
Мать: Шипилова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купец второй гильдии - 1868 мещанин - 1871
Бракосочетание
08.01.1861 ст.
жених - г. Оренбурга третьей гильдии купца сын невеста - государственная крестьянка д. Япрынцевой
Рождение ребёнка
02.10.1861 ст.
Дочь: Саликова (Шипилова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.
Сын: Шипилов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна
отец - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.
Сын: Шипилов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Бракосочетание
После ?.12.1868 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.
Сын: Шипилов Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: Шипилова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1872 ст.
Сын: Шипилов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Шипилова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно