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Шипилов Алексей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1843 ст.

Отец: Шипилов Осип Меркулович

Мать: Шипилова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купец второй гильдии - 1868 мещанин - 1871
Бракосочетание
08.01.1861 ст.

Жена: Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - г. Оренбурга третьей гильдии купца сын невеста - государственная крестьянка д. Япрынцевой
Рождение ребёнка
02.10.1861 ст.

Дочь: Саликова (Шипилова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.

Сын: Шипилов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна

отец - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.

Сын: Шипилов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Бракосочетание
После ?.12.1868 ст.

Жена: Шипилова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.

Сын: Шипилов Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: Шипилова Мария Михайловна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1872 ст.

Сын: Шипилов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Шипилова Мария Михайловна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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