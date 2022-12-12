село Новоспасское, село Новоспасское, Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новоспасское

Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
28Ново-Спасское (Чуран), с. каз.при рч. Чуране.907395273244Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость
101. Спасское Новое (Верхний Чуран), село бывшее государственное, при речке Чуране, дворов 111, жителей 631, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Александровский район
72052Новоспасскоесело52°23'с.ш.54°34'в.д.N-40-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Александровский муниципальный район, Сельское поселение Ждановский сельсовет
53606413116с Новоспасскоесело
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