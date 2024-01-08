Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна

Место рождения

Япрынцево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около ?.03.1843 ст.

Дата смерти

26.11.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Япрынцево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1861 ст.

Муж: Шипилов Алексей Осипович

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - г. Оренбурга третьей гильдии купца сын невеста - государственная крестьянка д. Япрынцевой
Рождение ребёнка
02.10.1861 ст.

Дочь: Саликова (Шипилова) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.

Сын: Шипилов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович

отец - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.

Сын: Шипилов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Смерть
26.11.1868 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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