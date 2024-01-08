Шипилова (Кириллова) Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.03.1843 ст.
Дата смерти26.11.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1861 ст.
жених - г. Оренбурга третьей гильдии купца сын невеста - государственная крестьянка д. Япрынцевой
Рождение ребёнка
02.10.1861 ст.
Дочь: Саликова (Шипилова) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.
Сын: Шипилов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович
отец - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.
Сын: Шипилов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович
отец - г. Оренбурга третьей гильдии купеческий сын
Смерть
26.11.1868 ст.