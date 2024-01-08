Шипилова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После ?.12.1868 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.
Сын: Шипилов Емельян Алексеевич
Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович
Рождение ребёнка
17.08.1872 ст.
Сын: Шипилов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович
Смерть
Неизвестно