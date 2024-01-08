Шипилова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После ?.12.1868 ст.

Муж: Шипилов Алексей Осипович

Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.

Сын: Шипилов Емельян Алексеевич

Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1872 ст.

Сын: Шипилов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шипилов Алексей Осипович

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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