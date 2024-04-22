Симеон Иванович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Иван Иванович
Мать: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Петр Симеонович
Мать ребёнка: Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
24.01.1787 ст.
Дочь: Аксинья Симеоновна
Мать ребёнка: Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.07.1790 ст.
Дочь: Акулина Симеоновна
Мать ребёнка: Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1794 ст.
Сын: Никита Симеонович
Мать ребёнка: Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Осип Симеонович
Мать ребёнка: Федосья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Яковлевна
Смерть
Неизвестно