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Симеон Иванович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Иван Иванович

Мать: Авдотья Андреевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Петр Симеонович

Мать ребёнка: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1787 ст.

Дочь: Аксинья Симеоновна

Мать ребёнка: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.07.1790 ст.

Дочь: Акулина Симеоновна

Мать ребёнка: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.08.1794 ст.

Сын: Никита Симеонович

Мать ребёнка: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Осип Симеонович

Мать ребёнка: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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