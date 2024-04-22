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Федосья Яковлевна

Место рождения

Искусово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Искусово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Петр Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1787 ст.

Дочь: Аксинья Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.07.1790 ст.

Дочь: Акулина Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.08.1794 ст.

Сын: Никита Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Осип Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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