Петр Симеонович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Симеон Иванович
Мать: Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яким Петрович
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Савельевна
Смерть
Неизвестно