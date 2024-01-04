Петр Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Симеонович

Петр Симеонович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Симеон Иванович

Мать: Федосья Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Яким Петрович

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Савельевна

Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close